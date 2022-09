Abgesehen vom viel zu kühlen Wetter gab es in der Südsteiermark am vergangenen Wochenende vor allem ein großes Gesprächsthema: Die durch einen Exklusivbericht der Kleinen Zeitung bekannt gewordene Kritik des Landesrechnungshofes an den Vorgängen rund um die im Besitz des Abwasserverbandes (AWV) Leibnitzerfeld-Süd stehende Naturgasanlage in Straß.