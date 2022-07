Regisseur Jimi Lend macht die Klappe auf und lässt bei Regen die Hüllen fallen

Johann Wolfgang Lampl alias Jimi Lend ist ein bekannter Spoken Word-Aktivist, Schauspieler und Regisseur. Mit "Rad der Zeit" feiern er und der Verein Vitamins of Society in St. Ulrich im Greith am 28. Juli Premiere, ab 18. August in Graz.