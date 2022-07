Am Donnerstagnachmittag war gegen 14.20 Uhr auf der B 74 ein Sattelschlepper von Heimschuh in Richtung Gleinstätten unterwegs. In einer engen Rechtskurve scherte das Heck des Sattelschleppers auf die Gegenfahrbahn aus und traf seitlich einen entgegenkommenden Kastenwagen.

Die Freiwillige Feuerwehr Fresing-Kitzeck war mit elf Mann im Einsatz. Daneben wurde auch die Polizei Heimschuh sowie das Rote Kreuz Leibnitz alarmiert. Die Straße um den Unfallort war für eine halbe Stunde gesperrt. Der Fahrer des Kastenwagens wurde bei dem Unfall verletzt. Rettungssanitäter brachten den Verletzten ins Landeskrankenhaus Wagna gebracht.