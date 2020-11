Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer mehr Südsteirerinnen und Südsteirer infizieren sich mit Covid-19 © Robert Lenhard

Auf den ersten Blick sieht es nach einer Entspannung der Corona-Situation in der Region aus: Im Bezirk Leibnitz wurden am Sonntag, Stand 23 Uhr, nur 17, in Deutschlandsberg 16 Neuinfizierte binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Schein trügt aber. „Das liegt daran, dass die Labors am Wochenende nicht voll besetzt sind“, erklärt der Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch.