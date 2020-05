Kleine Zeitung +

Wagna, Voitsberg und Deutschlandsberg Mit diesen Maßnahmen fahren die Spitäler wieder hoch

Eingeschränkte Kapazitäten und Besuchsverbot mit Ausnahmeregelung: Krankenhäuser in Wagna, Voitsberg und Deutschlandsberg, am Weg zurück in den Alltag.