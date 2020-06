Facebook

Zum LKH Weststeiermark zählen die beiden Standorte Deutschlandsberg und Voitsberg © Barbara Kahr

„Die Verlegung der unfallchirurgischen Versorgung von Deutschlandsberg nach Wagna bedeutet eine weitere Ausdünnung der medizinischen Versorgung in der Weststeiermark. Anstatt die Bevölkerung ehrlich darüber zu informieren, hat man offenbar aus Rücksicht auf die Gemeinderatswahlen darauf gehofft, dass sich das nicht so schnell herumsprechen wird. So kann man mit den Menschen nicht umgehen", kritisierte Claudia Klimt-Weithaler von der KPÖ am Dienstag im Steirischen Landtag. So ist es laut der Kages aber nicht.