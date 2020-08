Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Organisator Oliver Haar (r.) und Hans Waltersdorfer vom Haus der Stille hoffen auf viele Teilnehmer © Robert Lenhard

Der Name ist hier zwar Programm. So still wie in den letzten Monaten war es im „Haus der Stille“ in St. Ulrich am Waasen aber noch nie seit der Eröffnung im Jahr 1979. Verantwortlich dafür war freilich der Corona-Lockdown. „Wir haben am 15. März zugesperrt und nach reiflicher Überlegung erst Anfang August wieder eröffnet. In dieser Zeit hat hier nur die Hausgemeinschaft gelebt, der Kurs- und Gästebetrieb war vollständig eingestellt“, berichtet der theologische Mitarbeiter und Sprecher des Hauses, Hans Waltersdorfer.