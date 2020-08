Facebook

Bäckermeister Wolfgang Bartl mit seiner Lebensgefährtin Ilse Ehrle © Nicholas Martin

Das heurige Frühjahr brachte viele Bäcker zum Verzweifeln. In der irrtümlichen Annahme, die Bäckereien seien wegen Corona geschlossen, blieben viele Kunden aus. Ihr täglich Brot holten sie sich stattdessen beim Supermarkt. Das hat bei einigen Betrieben tiefe Spuren hinterlassen: So schloss in Graz die Traditionsbäckerei Wölfl in der Andritzer Reichsstraße ihre Tore. Einige Tage später zog Andreas Strohmayer einen Schlussstrich und sperrte den Familienbetrieb in der Sackstraße und am Karlauplatz zu. Bis auf einen kleinen Verkaufsstand in der Grazer Herrengasse sollte es vorerst mit den berühmten Wagner-Brezen des Traditionsbäckers vorbei sein. Bekannt wurde nun auch, dass der Traditionsbäcker Hubert Auer wirtschaftliche Schwierigkeiten hat und Insolvenz anmelden muss.