Andreas Strohmayer führt die Bäckerei in fünfter Generation © Strohmayer/Schaffhauser

"Das ist wirklich bitter." Andreas Strohmayer muss im Gespräch mit der Kleinen Zeitung ein Gerücht bestätigen, dass Donnerstagvormittag in Graz die Runde machte: "Ja, wir sperren unsere beiden Filialen in der Sporgasse und am Karlauplatz mit Ende April zu."