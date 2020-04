Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Traditionsbäckerei musste zusperren (Symbolfoto) © Fotolia/Friedberg

Der Chef macht's persönlich - was in diesem Fall leider nur noch bedeutet, dass August Wölfl das Telefon abhebt und der Kleinen Zeitung bestätigt, was nicht nur seine Stammkunden in Andritz nachdenklich macht: Wölfl hat vor wenigen Tagen seine gleichnamige Bäckerei in Graz zugesperrt. Nach 70 Jahren. Wegen Corona.