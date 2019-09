Von zwei Seiten wird aktuell das Fernwärmenetz in Richtung Zentrum der Stadt Leibnitz ausgebaut. Die Wärme aus erneuerbaren Energiequellen soll dazu beitragen, den Feinstaubausstoß zu reduzieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Leibnitz wurden am Freitag die Pläne für den Fernwärmeausbau präsentiert © Robert Lenhard

Seit Jahren begleitet Leibnitz der Ruf als Feinstaubhochburg. Das soll sich ändern: Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses „Leibnitz 2030“ will sich Leibnitz zur Umwelt- und Energie-Vorzeigestadt mausern. Gelingen soll das unter anderem durch den Ausbau der Fernwärmeversorgung, der aktuell von zwei Seiten in Gang ist. „Ich hoffe, dass sich möglichst viele Bewohner beteiligen und bitte um Verständnis für Behinderungen während der Bauarbeiten“, meinte Bürgermeister Helmut Leitenberger am Freitag bei einer Präsentation im Rathaus.