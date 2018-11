Für Seminarzentrum Geld aus dem Internet statt von der Bank

In der früheren Mostschenke Tertinjek an der steirischen-slowenischen Grenze soll eine Art Kräuter-Seminarzentrum entstehen. Mit Crowdfunding wird dafür nun Geld gesammelt.

Bettina und Gregor Tertinjek mit Kindern © Privat



Vor einigen Tagen wurde die Mostschenke Tertinjek am Remschnigg bei Leutschach zugesperrt. Nicht nur über den Winter, sondern für immer. Biserka und Hans Tertinjek wollen es künftig verdientermaßen ruhiger angehen.

Was nicht heißt, dass in den wunderbaren Anwesen an der Grenze weniger Leben herrschen wird. Im Gegenteil: Der Sohn Gregor setzt verstärkt auf die Direktvermarktung, Rinder- und Schweinemast sollen biologisch betrieben werden.

