Auch zwei Tage nach der schrecklichen Gewalttat in Heimschuh steht die südsteirische Gemeinde unter Schock. Die schwarze Fahne vor dem Gemeindeamt steht sinnbildlich für die tiefe Trauer und Fassungslosigkeit, die den ganzen Ort erfasst hat. „Es gibt kein anderes Gesprächsthema, viele können noch immer nicht glauben, was da passiert ist“, erzählt Bürgermeister Alfred Lenz am Montag.

Obduktion bestätigt Tathergang

Für die Polizei ist der Fall mittlerweile klar. „Die Obduktion der beiden Leichen hat die Annahme des Tathergangs bestätigt“, berichtet Polizeisprecher Fritz Grundnig. Demnach hat ein 36-jähriger Südsteirer in der Nacht auf Samstag zuerst seine Ehefrau und anschließend sich selbst mit einem Gewehr erschossen, das er legal besessen hat. Auch das Motiv für die Wahnsinnstat – der Trennungswunsch der 35-Jährigen – habe sich erhärtet. „Unsere Arbeit ist de facto abgeschlossen, es sind nur noch Rahmenermittlungen notwendig“, so Grundnig.

Bürgermeister Alfred Lenz sichert der betroffenen Familie Unterstützung zu © KLZ / Robert Lenhard

Noch lange nicht abgeschlossen ist freilich die Aufarbeitung dieser Familientragödie. Die Angehörigen des Ehepaares – allen voran die beiden Söhne im Alter von sechs und neun Jahren – werden nach wie vor von Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams betreut. Dieses kam in Absprache mit Gemeinde und Bildungsdirektion am Montag auch in den Kindergarten und die Volksschule Heimschuh. Aufgabe war es, die Mitschüler der beiden Buben, die nun Vollwaisen sind, altersgerecht über das schreckliche Ereignis zu informieren. „Das sind sehr gute Leute, sie leisten hervorragende Arbeit“, weiß Lenz.

Das Kriseninterventionsteam stand gemeinsam mit Schulpsychologinnen ganztägig zur Verfügung, um auch Lehrpersonen und Schulleitung im Umgang mit der Ausnahmesituation zu unterstützen. Laut Bildungsdirektion werden außerdem gezielte Maßnahmen gesetzt, die helfen, das Sicherheitsgefühl der Schüler wiederherzustellen. Wenn die betroffenen Buben zurückkommen, sollen sie wie gewohnt behandelt werden. Auf Fragen zu belastenden Einzelheiten sollte allerdings verzichtet werden.

Offenes Treffen

Seitens der Gemeinde bietet Lenz der betroffenen Familie am Montag noch einmal jegliche Unterstützung an: „Wenn sie uns braucht, sind wir da. Das Wichtigste ist, dass die beiden Buben in guten Händen sind“, erklärt Lenz. Ein offenes Ohr hat der Ortschef aber auch für alle anderen Bewohner, die Redebedarf haben: „Wir hören gerne zu und organisieren falls notwendig auch professionelle Hilfe.“

Natascha Berger von der Mädchen- und Frauenberatungsstelle Freiraum initiiert ein offenes Treffen © KLZ / Barbara Kahr

Dazu gehört auch ein offenes Treffen mit verschiedenen Experten am Dienstag, dem 5. Mai, um 18 Uhr in der Heimschuher Schutzengelhalle. Initiiert wurde es von Natascha Bergler, Geschäftsführerin der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Freiraum in Leibnitz: „Ich wohne selbst seit Kurzem in Heimschuh und weiß daher, wie groß der Schock im Ort ist.“ Umso wichtiger sei es, gemeinsam über das Geschehene zu sprechen. Bereits am morgigen Dienstag von 14 bis 16 Uhr können Frauen das im Rahmen des regulären Treffens in der Freiraum-Servicestelle Leibnitz tun.

Veranstaltungen abgesagt

Klar ist, dass unter den aktuellen Umständen in Heimschuh niemandem zum Feiern zumute ist. Nach dem Frühjahrswunschkonzert des Musikvereins am vergangenen Samstag wurde daher auch das für Donnerstagabend unweit des Tatortes geplante Maibaumaufstellen der Dorfgemeinschaft Unterfahrenbach abgesagt. Auch weitere Veranstaltungsabsagen stehen im Raum.