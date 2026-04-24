Der Pferdesportverein Preding eröffnet die Freiluftsaison und lädt zu mehreren hochkarätigen Reitturnieren auf die großzügige Turnieranlage der Familie Stoiser ein. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf spannenden Nachwuchssport und Spitzensport in Dressur und Springen freuen.

Den Auftakt bildet das „Frühlingsfest des Pferdesportes“ am kommenden Wochenende: Am Samstag steht der Dressurnachwuchs im Mittelpunkt, gefolgt vom Nachwuchs im Springreiten am Sonntag, 26. April. In diesem Rahmen werden unter anderem der Horse Expert’s & TS Cosmetics Kleinpferdecup sowie der Reiteinsteiger Cup ausgetragen.

Vom Predinger Derby bis zum Kleinpferdecup

Von 30. April bis 3. Mai folgt das Predinger Frühjahrs­turnier mit der 2. Etappe der AlpenSpan Tour 2026, dem AlpenSpan Grand Prix sowie mehreren renommierten Cupserien wie dem TK Lebring Generation Z Cup, dem Freejump Future Cup und dem Fixkraft Amateur Springcup. Auch das beliebte Predinger Derby steht am Programm.

Im weiteren Jahresverlauf ist Preding weiterhin Zentrum des Reitsports: Von 27. bis 30. August finden die Bundesländer Mannschaftsmeisterschaften im Springreiten statt. Den Saisonabschluss bildet das Predinger Herbstturnier am 3. und 4. Oktober, erneut mit dem Horse Expert’s & TS Cosmetics Kleinpferdecup. Bei allen Veranstaltungen ist Publikum bei freiem Eintritt herzlich willkommen. Die Bewerbe starten täglich ab ca. 8 Uhr. Für Kulinarik sorgt das Team des PSV Preding.