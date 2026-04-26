Großer Erfolg für die Landwirtschaftliche Fachschule Stainz: Michael Strommer aus Krottendorf-Gaisfeld hat beim Bundes-Tierbeurteilungswettbewerb in der Fachschule St. Andrä in Kärnten den Sieg geholt. Der Drittklässler gewann die Kategorie Fleckvieh und auch die Gesamtwertung. Beim Bewerb wurden Jungkühe der Rassen Fleckvieh, Holstein und Braunvieh beurteilt. Insgesamt waren 170 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich in rund 40 Mannschaften am Start.

Dem Bewerb liegt ein standardisiertes Bewertungssystem zugrunde. „Es geht darum, Jungkühe nach einem gewissen System zu bewerten. Das heißt Fleck-Score“, sagt Wolfgang Mitter, Fachlehrer an der LFS Stainz. Eingesetzt wird es, um die bestgeeigneten Tiere für die Zucht zu finden.

Nächste Station: Europameisterschaft

Entscheidend war, wie nahe die Teilnehmer mit ihrer Einschätzung an jene der Fachleute herankamen. Strommer lag am Ende nur 2,49 Prozent von der Bewertung der Profis entfernt. „Man schaut sich da vieles an – den Körperbau, die Bemuskelung, das Euter und wie das Tier steht“, schildert Strommer.

Mit dem Gesamtsieg hat er sich auch für den internationalen Bewerb im Rahmen der SIA, der großen Landwirtschaftsmesse in Paris, Ende Februar/Anfang März 2027 qualifiziert. Für LFS-Stainz Schulleiter Hannes Kollmann ist der Erfolg ein wichtiges Signal für die ganze Schule: Solche Wettbewerbe seien ein enormer Ansporn für junge Menschen und zeigten, wie viel Wissen und Genauigkeit hinter diesem Fachgebiet stehen. In der Mannschaftswertung belegte die Landwirtschaftliche Fachschule Stainz mit Michael Strommer, Alexander Straschischnik, Matthias Schutti und Florian Tribolet den vierten Platz.