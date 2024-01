Es ist eiskalt, an diesem Morgen im Jänner. Am Himmel über der Land- und forstwirtschaftlichen Fachschule in Stainz ist keine einzige Wolke zu sehen, rundherum liegt Schnee. Für den Winter keine ungewöhnliche Szenerie – und doch ist da dieser ungewöhnliche Duft, der aus dem Bildungsgebäude dringt.