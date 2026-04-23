Ihren Lebensmittelpunkt hat Silvia Trippolt schon seit über 20 Jahren in Bad St. Leonhard im Lavanttal. Umso mehr freut sich die Wahl-Kärntnerin schon auf diesen Termin in ihrer südweststeirischen Heimat. Am Freitag, dem 24. April, ist die aus St. Martin im Sulmtal stammende Autorin, Journalistin und Gastronomin in der Buchhandlung Morawa in Deutschlandsberg zu Gast.

Signierstunde

Zwischen 10 und 12 Uhr wird sie dort ihr neuestes Buch signieren. „Es ist immer schön, in die Region zurückzukehren. Neben Familienmitgliedern haben sich auch ein paar alte Schulkollegen angekündigt“, freut sich die 48-jährige Mutter von zwei Söhnen auf ein Wiedersehen.

Dabei wird sie auch über „Küchengeflüster“ plaudern. So lautet der Titel des insgesamt achten Buches aus ihrer Feder – zugleich ihr erster Roman, der im internationalen Publikumsverlag Droemer Knaur erschienen ist. „Das ist ungefähr so, wie wenn jemand vom GAK bei Real Madrid unterschreibt, also total verrückt“, kann es Trippolt noch immer nicht fassen.

Auf Bestsellerlisten

Verlagsseitig hat man mit ihrem Engagement jedenfalls einen guten Riecher bewiesen. Nur drei Wochen nach der Veröffentlichung findet sich „Küchengeflüster“ bereits auf den Bestsellerlisten heimischer Buchhandlungen. Die Autorin führt das auf den ausgeprägten Wohlfühlfaktor dieser modernen Liebesgeschichte zurück: „Das ist gerade ein globaler Trend, schließlich ist die Realität schrecklich genug“, findet Trippolt.

„Küchengeflüster“ erschien im internationalen Publikumsverlag Droemer Knaur © Martin Hofmann

Zugute kommt ihr auch, dass sie weiß, wovon sie schreibt. So, wie Tilda Kaufmann, der Hauptcharakter in „Küchengeflüster“, war Trippolt einst selbst Restaurantkritikerin. Während sich Kaufmann in den Chef des fiktiven Grazer Sternelokals „Wolf“ verliebt, lernte die Autorin Spitzenkoch Josef Trippolt vom „Trippolt zum Bären“ in Bad St. Leonhard kennen und lieben.

Silvia Trippolt mit ihrem Ehemann, Spitzenkoch Josef Trippolt © KLZ / Simone Dragy

Nächster Roman in den Startlöchern

Ob das letztlich im Roman – wie im echten Leben auch – zu einer Hochzeit führt, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. „Natürlich spielt meine eigene Lebensgeschichte in diesem Roman eine gewisse Rolle, letztlich bleibt es aber Fiktion“, betont Trippolt, die heuer noch zwei weitere Bücher veröffentlicht. Das nächste ist wieder ein Roman und erscheint bereits am 10. Juni. „Das Glück beginnt in Istrien“ spielt in Trippolts persönlicher Sehnsuchtsregion und klingt nach idealer Sommerlektüre.