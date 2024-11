Ende Mai wurde in Gralla die Gemeindespitze neu besetzt. Tanja Fauland-Gratz, die zuvor als Vizebürgermeisterin aktiv war, übernahm das Bürgermeisteramt und machte die Gemeinde zur erst dritten im Bezirk Leibnitz, an deren Spitze eine Frau steht. Kürzlich blickte sie auf die ersten sechs Monate ihrer Amtszeit zurück und kündigte „richtungsweisende“ Veränderungen an.