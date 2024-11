Bei der überparteilichen Initiative „Söba“ (steirisch für „selber“) ist der Name Programm. „Wir wollen selbst Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen“, erklärt Mitglied Wolfgang Lang. Am 20. November lud die Gruppe, bestehend aus sechs regional bekannten Persönlichkeiten, zum Umweltgespräch ins Bildungshaus Schloss Retzhof in Wagna.