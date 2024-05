Tanja Fauland-Gratz (SPÖ) übernahm am 27. Mai das Amt der Bürgermeisterin in Gralla. Neben Elke Halbwirth (ÖVP) in Gleinstätten ist sie nun eine von zwei Bürgermeisterinnen im Bezirk Leibnitz. Die Ziele der neuen Ortschefin sind ein langsameres Bevölkerungswachstum und mehr politische Teilhabe von Frauen.