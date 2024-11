Ein 81-jähriger Mann war am Sonntag gegen 12 Uhr mit seinem Elektro-Tuk-Tuk auf einem Feldweg entlang der Schwarzen Sulm in St. Martin im Sulmtal im Bezirk Deutschlandsberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann vom Weg ab und stürzte über eine Böschung. Das Tuk-Tuk blieb dabei auf der Seite liegen, während der 81-Jährige in den Bach stürzte.