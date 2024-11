Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in Gnas (Bezirk Südoststeiermark) gekommen. Ein 63-jähriger Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der 63-jährige Einheimische war zu Fuß am linken Fahrbahnrand der L217 in Richtung Katzendorf unterwegs, so die Polizei. Offenbar wollte der Mann die Straße queren. In diesem Moment näherte sich ein 38-Jähriger mit seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger.

Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe-Maßnahmen und Reanimationsversuchen durch die alarmierten Rettungskräfte starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker wurde von einem Kriseninterventionsteam (KIT) des Landes betreut.