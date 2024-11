Am Donnerstagmorgen wurden die Feuerwehren in Neuberg und Mürzsteg zu einem Verkehrsunfall alarmiert: Eine Autofahrerin war in den Morgenstunden mit ihrem Kind auf der Lahnsattelstraße (B23) unterwegs. Dort verlor sie auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in weiterer Folge gegen eine Böschung.

Die Lenkerin und ihr mitfahrendes Kind wurden dabei leicht verletzt und bis zum Eintreffen der Rettung von Feuerwehrsanitätern betreut. Die Florianis brachten in weiterer Folge das Unfallfahrzeug aus dem Gefahrenbereich. Insgesamt waren die Feuerwehren Neuberg und Mürzsteg mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort, außerdem waren die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz.