Mitten in der Nacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Wartberg am Mittwoch um 2.18 Uhr zu einer Menschenrettung bei der Burgruine Lichtenegg alarmiert. Dort war ein Mann in den Burggraben gestürzt und hatte sich dabei unter anderem am Knöchel verletzt. Wo genau er zu Fall kam, ist nicht klar. Auch wie es zum Sturz kam, weiß man bei der Feuerwehr nicht.