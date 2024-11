Die Liste der steirischen Haubenköche ist lang, in der Südweststeiermark wurden in der aktuellen Haubenparade des Restaurantguides „Gault&Millau“ ganze 27 Restaurants für ihre Kochkünste ausgezeichnet. Im regionalen Spitzenfeld hat sich im Vorjahresvergleich nichts verändert, das Restaurant „Am Pfarrhof“ von Harald Irka in St. Andrä im Sausal führt die Liste nach wie vor gemeinsam mit dem Gourmetrestaurant „Die Weinbank“ rund um Gerhard Fuchs in Ehrenhausen an der Weinstraße an.