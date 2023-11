Sie führen die Liste der steirischen Haubenlokale an: das Restaurant „Am Pfarrhof“ von Harald Irka in St. Andrä im Sausal und die Gourmetküche von „Die Weinbank“ rund um Gerhard Fuchs in Ehrenhausen an der Weinstraße. Bei der „Gault & Millau“-Haubenparade 2024 gingen sie mit je vier Hauben und 18,5 Punkten vom Platz.