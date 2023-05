Eine gemütliche Sitzbank mit weichem Bezug, eine Kerze am Holztisch, farblich abgestimmte Vorhänge: Was nach dem eigenen Wohnzimmer klingt, ist der Arbeitsplatz von Walter Schmid und seiner Frau Susanne. Sie betreiben den Literwirt in Goldes, Großklein, bereits in dritter Generation. "Diese Wohnzimmeratmosphäre liegt uns sehr am Herzen", sagt der Koch stolz.