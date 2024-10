Einmal hinter die Kulissen eines geschäftigen Supermarktes zu blicken, an der Kassa Waren über Scanner ziehen und die Regale einräumen – diese Möglichkeit hatten vergangene Woche acht junge Südsteirer am Billa-Standort in Wagna. Die Berufswahl stellt viele Jugendliche vor Herausforderungen, doch wenn noch besondere Umstände wie chronische Krankheiten oder Lernschwierigkeiten hinzukommen, bleiben manche auf der Strecke.