Seit Jahren errichten die Gemeinden der Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR) Stiefingtal nur noch öffentliche Gebäude, die an die Klimakrise angepasst sind. Eines von vielen Beispielen ist der Zubau der Ganztagesschule in Sankt Georgen an der Stiefing, wo ein außenliegender Sonnenschutz und eine Pergola die lichtdurchfluteten Räume vor Überhitzung schützen.