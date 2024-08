Seit Anfang Juli laufen die Arbeiten am LKH Weststeiermark in Deutschlandsberg auf Hochtouren. Das Spital will künftig selbst Strom produzieren. Auf 330 Quadratmetern des Hauptdachs und 1033 Quadratmetern Dachfläche der Carports für Mitarbeiter wird gerade die neue Photovoltaikanlage installiert.