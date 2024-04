Die Kleine Zeitung enthüllte die Pläne der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages) bereits am vergangenen Freitag. Am Montag wurden sie von der Kages-Führungsspitze offiziell bestätigt. Bei separaten Pressekonferenzen in den Krankenhäusern Voitsberg und Deutschlandsberg wurde die Auflösung des seit 2017 bestehenden Spitalsverbundes Weststeiermark besiegelt. Während Voitsberg ab 2025 in das LKH Graz II integriert wird, wandert Deutschlandsberg in den bestehenden Verbund „LKH Südsteiermark“ mit den Häusern Wagna und Bad Radkersburg.