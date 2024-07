Das Haus der Stille bietet seit 45 Jahren eine Auszeit vom lauten und hektischem Alltag. Das ehemalige Redemptoristinnenkloster Rosental in St. Ulrich am Waasen, Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen, wurde 1961 erbaut. 1978 erwarb der gemeinnützige Verein „Leben aus der Mitte – Gemeinschaft zur Förderung von Meditation und christlicher Lebensgestaltung“ das Kloster.