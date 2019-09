Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neues Leitungsteam: Pater Sascha Heinze, Marion Gröll und Klaus Stemmler © Haus der Stille, Waltersdorfer

Vor mittlerweile 40 Jahren ist aus dem einstigen kleinen Franziskanerkloster das „Haus der Stille“ geworden. Ein Kraftplatz in der ländlichen Idylle in St. Ulrich am Waasen (Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen). Ein Platz zum „Auftanken für Leib und Seele“. Ein Platz, der prädestiniert ist, um das ureigenste Ziel, die Meditation und christliche Lebensgestaltung zu fördern.