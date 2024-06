Mit rund 190 Tonnen Gewicht und 10 Metern Durchmesser ist der stählerne Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine „Mauli 1“ ein echter Riese. Weithin sichtbar ist er der Hingucker des neu eröffneten Infoparks am Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian. Nach der Inbetriebnahme der Koralmbahn 2025 soll er dauerhaft an die Herausforderungen und Errungenschaften der 30 Baujahre erinnern.