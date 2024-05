Denn jedes Ende ist ein neuer Anfang – mit diesen Worten beginnt ein Posting, das sich auf Facebook und Instagram wie ein Lauffeuer verbreitet und in der Südsteiermark für Gesprächsstoff sorgt. Kein Wunder: Aus gastronomischer Sicht verbirgt sich dahinter ein Comeback, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Konkret kündigt der Traditionsbetrieb Koppitz darin an, sich nach langem Überlegen dazu entschlossen zu haben, ab Juni am Stammsitz in Straß wieder Eis aus eigener Produktion zu verkaufen.