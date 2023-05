Gute Nachrichten gibt es für Eistiger in der Südsteiermark: Rechtzeitig vor Beginn der heißen Jahreszeit dürfen sie sich über ein neues Angebot freuen. Die renommierte steirische Eismanufaktur Sax eröffnet Anfang Juni neben den bereits bestehenden Standorten in Graz und Feldkirchen in Wagna ihre insgesamt vierte Filiale.