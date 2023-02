Die Gerüchteküche brodelte schon länger. Seit dem 27. Februar herrscht Klarheit: Die Traditionskonditorei Koppitz mit vier Filialen in Straß, Gamlitz, Wagna und Tillmitsch sperrt zu. Was mit einer Betriebspause am 9. Jänner begann, entpuppte sich als das Ende der Konditorei.