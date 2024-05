Zu wenig Zeit, das eine oder andere Wehwehchen oder einfach keine Lust. Ausreden dafür, keinen Sport zu machen, gibt es viele. Doch Bewegung bewusst in den eigenen Alltag zu integrieren, ist nicht schwer. Statt des Liftes nimmt man die Treppe, oder geht einige Haltestellen zu Fuß. „Wir müssen Kindern wieder die Freude an Bewegung erlernen, damit sie so lange wie möglich so gesund wie möglich durchs Leben spazieren können“, betont Michael Schumacher, Leibnitzer Bürgermeister, anlässlich der Pressekonferenz. Die Lösung: die Bewegungsrevolution.