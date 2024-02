Dass die Köpfe-Gala bewegt, hat man schon voriges Jahr gesehen. Damals machte Ping-Pong-Spieler Hans-Peter Stangl, der an Parkinson erkrankt ist und in der Kategorie Sport gewonnen hatte, seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Emotional sollte es auch bei der diesjährigen Köpfe-Gala für die Süd- und Weststeiermark im Skyroom des Styria Media Centers in Graz gleich zu Beginn werden: Mit einer Schweigeminute für Sängerin Andrea Ganster, die im Jänner im 58. Lebensjahr allzufrüh verstorben war.