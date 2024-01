Bedrückte Stille gibt dieser Tage in der weststeirischen Musikwelt den Ton an. Grund ist das Ableben von Andrea Ganster, deren Stimme am Samstag, dem 20. Jänner, nach langer, schwerer Krankheit im 58. Lebensjahr für immer verstummt ist.

Engagierte Sängerin

Einem breiten Publikum bekannt war Ganster vor allem durch ihr jahrelanges Engagement im Singkreis Stainztal, als dessen Mitglied sie federführend an zahlreichen Konzerten und Auftritten mitwirkte. Auf seiner Facebook-Seite verabschiedet sich der Singkreis Stainztal mit den ersten Zeilen des bekannten irischen Liedes „May The Road Rise To Meet You“ von seiner allseits beliebten und verdienten Sängerin.

Hochmusikalisch und liebenswürdig

Ihre prägnante Stimme schätzten auch ihre Band-Kollegen von „Westwind“, wo Andrea Ganster nicht nur sang, sondern auch den E-Bass zupfte. Zur legendären Austropop-Formation aus den 1980er-Jahren stieß Andrea Ganster vor ein paar Jahren eher durch Zufall. „Eigentlich haben wir einen Keyboarder gesucht und mit Franz Ganster, ihrem Mann, auch gefunden. Weil es so gut gepasst hat, hat Andrea auch gleich mitgemacht“, erzählt Westwind-Gründungsmitglied Alois Grebien. Andrea Ganster werde er als durch und durch liebenswürdigen sowie hochmusikalischen Menschen in Erinnerung behalten.

Voll und ganz der Stimme verschrieben hatte sich Ganster auch in ihrem Brotberuf. Als Logopädin half sie nicht nur ihren Klienten bei der Mosaik GmbH, sondern gab ihr Wissen auch als Lehrende weiter.

Die Verabschiedung von Andrea Ganster beginnt am Mittwoch, dem 24. Jänner, um 14 Uhr bei der Aufbahrungshalle Bad Gams.