Ein Unternehmen, das nicht wächst, schrumpft: Dass Ilse und Martin Bartenstein diesen Leitsatz wörtlich nehmen, beweist die stetige Expansion ihres Firmenimperiums, das neben der Pharmasparte unter anderem Beteiligungen in der Büromöbelbranche und bei der Knapp AG umfasst.

Großer Arbeitgeber

Jüngstes Beispiel ist eine 65-Millionen-Euro-Investition in die GL Pharma, das Herzstück der Bartenstein-Gruppe. Damit wurde 2023 am Stammsitz in Lannach ein neues Werk eröffnet, das die Produktion von Arzneimitteln verdoppelt. Positiver Nebeneffekt sind 100 neue Arbeitsplätze. Noch einmal so viele sollen mit der zweiten Ausbaustufe in den nächsten Jahren dazukommen.

Im Geschäftsleben ergänzen sich die Eltern von fünf Kindern perfekt. Martin Bartenstein, der promovierte Chemiker, gilt als absoluter Zahlenmensch, der das große Ganze sieht. Ilse ist als Juristin für das Kleingedruckte und das Ermöglichen zuständig. Als Doppelspitze werden alle relevanten Entscheidungen miteinander abgesprochen.

Hochpolitischer Kopf

Während des politischen Engagements ihres Gatten hielt Ilse Bartenstein die Stellung auf der Kommandobrücke des Unternehmens. Martin Bartenstein saß für die ÖVP von 1995 bis 2008 als Bundesminister in der Regierung.