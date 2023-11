Wie Lift nur mit Doppel-L schreibt sich der Name des Vereins mit Standort in Wagna, der sich der Förderung von Kindern und der Entlastung von Familien annimmt. Die Abkürzung „LIFFT“ steht für Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung. Ein Thema, das dem Rotary Club Leibnitz vor allem in der Vorweihnachtszeit auf dem Herzen liegt.