„Was arbeiten Sie?“ Die Antwort auf die obligatorische Eingangsfrage von Richter Martin Teppan fällt kurz aus. „Nix“, erwidert der Angeklagte. Warum das so ist, hat ursächlich mit der Anklage zu tun. Dem ehemaligen Krankenpfleger wird vorgeworfen, über einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr rund 300 Ampullen eines starken Schmerzmittels aus der Apotheke eines südsteirischen Krankenhauses entwendet zu haben. Um seine Tat zu verschleiern, soll er die Dokumentation verfälscht haben. Etwa indem er Patientennamen erfand oder Unterschriften von Kollegen fälschte. Als alles aufflog, war er seinen Job los.

Diebstahl und Urkundenfälschung

Dafür muss er sich nun wegen Diebstahls und Urkundenfälschung am Bezirksgericht Leibnitz verantworten. „Warum haben Sie das gemacht“, will der Richter von ihm wissen. „Es hat mich vom Kopf her freier gemacht“, versucht der Angeklagte zu erklären. Anfangs habe er das opioidhaltige Schmerzmittel, das Patienten etwa nach Operationen verabreicht bekommen, ein bis zweimal pro Woche konsumiert. „Das hat sich dann aber rasch gesteigert“, erzählt er.

Als er damit aufhören wollte, sei es zu spät gewesen. „Ich wusste von meiner Ausbildung, wie abhängig diese Medikamente machen können, dachte aber, es geht wie beim Alkohol. Damit habe ich von einem auf den anderen Tag aufgehört“.

Geldstrafe und Schadenersatz

Dieser Naivität ist Einsicht gewichen. Der bis jetzt unbescholtene Mann macht eine Therapie und zeigt sich auch vor Gericht geständig. Richter Martin Teppan anerkennt das mit einem milden Urteil: Schuldspruch und eine Geldstrafe von 600 Euro. Dazu kommen rund 160 Euro an seinen ehemaligen Arbeitgeber als Schadenersatz für die Medikamente.

Darüber muss der Angeklagte nicht lange nachdenken und nimmt das Urteil an. Das Geld für die Strafe werde seine Schwester vorstrecken, die Suche nach einer neuen Arbeit sei aber schon im Laufen. „In die Pflege will ich aber nicht mehr zurück“, betont der nun Verurteilte. „Das ist, denke ich, auch besser“, verabschiedet ihn der Richter.