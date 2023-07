Seit Tagen sorgt die "Bumsbar-Party", die am Wochenende in einer Feldbacher Diskothek über die Bühne gehen soll, für Aufsehen. Die Art und Weise, wie die Veranstalter die Party zum Ballermann-Hit "Bumsbar" beworben hatten, unter anderem mit der Aufforderung an junge Mädchen, leicht bekleidet zu erscheinen, um im Gegenzug ein hochprozentiges Getränk gratis zu erhalten, löste eine heftige Sexismus-Debatte aus.