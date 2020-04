Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Feldbacher Hauptplatz ist derzeit leer gefegt - man trifft kaum Menschen © Katharina Siuka

Das Positive gleich zu Beginn: In der Südoststeiermark gibt es bislang keinen einzigen Todesfall aufgrund des Coronavirus zu vermelden. Und es gibt auch Genesene: 17 Südoststeirer waren am Coronavirus erkrankt und sind mittlerweile wieder gesund. Darüber informiert die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark. Ihren Zahlen zufolge sind aktuell 25 Südoststeirer am Coronavirus infiziert. Diese Zahl unterscheidet sich von jenen des Gesundheitsministeriums: Dort gelten 47 Südoststeirer als am Coronavirus erkrankt (Stand: 10. April, 15 Uhr).