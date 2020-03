Kleine Zeitung +

Corona in der Südoststeier Gewalt- und Kinderschutzzentrum sind in der Krise da

Ausgangsbeschränkungen und die schwierige wirtschaftliche Situation werden die Zahl an Fällen häuslicher Gewalt wachsen lassen, sagen Justizministerin Alma Zadic und Frauenministerin Susanne Raab. So machen in der Südoststeiermark das Gewaltschutz- und das Kinderschutzzentrum auf ihr Angebot aufmerksam.