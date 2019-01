Auf ein arbeitsreiches Jahr blickt die Frauen- und Mädchenservicestelle Innova in der Region zurück. Rund 500 Frauen und Mädchen wurden in einer Vielzahl von Anliegen begleitet und neue Projekte initiiert.

Das Team von Innova betreut drei Standorte der Frauen- und Mädchenservicestelle in Feldbach, Mureck und Weiz © Innova

"Wir sind für alle Fragen und Anliegen da, mit denen Frauen und Mädchen zu uns kommen. In allen unseren Projekten, die wir an den Standorten Feldbach, Mureck und Weiz anbieten, geht es darum, die Lebenssituation von Frauen und Mädchen nachhaltig zu verbessern“, sagt Innova-Leiterin Ulrike Gärtner, die mit ihren Kolleginnen bereits auf 13 Jahre in der Region zurückblickt.

