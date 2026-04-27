Ein knappes halbes Jahr lang standen die Räumlichkeiten des ehemaligen „De Merin“ mitten am Himmelsberg in Straden leer. Mit Ende des Vorjahres schloss Jelica Gomboc ihre Greißlerei. Dass es eine Nachfolge für diesen besonderen Ort geben soll, war von Anfang an klar. Neben der Pizzeria „Tret‘n vull“ von Fatih Erdem war das „De Merin“ das einzige Lokal im Ortszentrum und die „wichtigste Anlaufstelle für Einheimische wie Touristen“ ist, wie der Stradener Winzer Christoph Neumeister damals erzählte.

Zurück zu den Wurzeln

Am Mittwoch ist es so weit und den Räumlichkeiten wird wieder neues Leben eingehaucht – von Peter Kirchengast, dem Bio-Bäcker „Vom Lichtenberg“ in Gnas. In Straden ist er kein Unbekannter: Er wuchs in Hof bei Straden auf, Platz und Immobilie seien für ihn schon immer sehr besonders gewesen. „Als ich letztes Jahr gehört habe, dass Frau Gomboc aufhört, haben wir uns sofort dazu entschieden, dass wir dort etwas machen wollen“, erzählt Kirchengast.

Es wird aber kein reiner Bäckereiverkauf, wie er etwa in seiner Filiale in Graz stattfindet, sondern ein Café und Bistro. „Es wird ein Ganztages-Gastro-Konzept – vom Frühstück und Kaffee über Brot und Konditorei-Ware und warme Speisen bis hin zu Cocktails am Abend. Es soll ein Rundum-Wohlfühlpaket werden mit regionalen Zutaten, wie sie unserer Philosophie entsprechen“, gibt Kirchengast erste Einblicke. Der Name „le petit pas“ (französisch für „der kleine Schritt“) soll diese Überzeugung verdeutlichen: „Fast alle Produkte sind aus der Region, also nur einen Schritt entfernt.“

Ort für Einheimische

Kirchengast hofft, mit dem Gastro-Konzept neben Touristen vor allem die Stradener selbst anzusprechen: „Unser Ziel ist, einen Ort für die Einheimischen zu schaffen, den sie als Bereicherung sehen. Hier soll man nach der Kirche auf ein Gulasch und Bier zum Frühschoppen gehen können. Wir wollen das heimelige Beisammensein stärken“, sagt Kirchengast. Damit will er auch dem Ortssterben entgegenwirken, wie er selbst sagt.

Federführend bei Planung und Umsetzung war Janine Kirchengast: „Sie hat das ‚Le petit pas‘ fast im Alleingang entwickelt und hat auch die Idee dazu gehabt“, erzählt Peter Kirchengast über seine Frau, die in Straden die Leitung übernehmen wird.