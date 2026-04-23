Will man in Feldbach Tennis spielen, dann geht man nicht in die Tennishalle, sondern „zur Resi“. So war es zumindest in den vergangenen 30 Jahren, in denen Resi Trammer die Pächterin von Tennishalle und Stüberl war. Der Wortlaut „Feldbacher Tennishalle“ ist über die Jahre immer mehr verschwunden. „Ich war immer die Hauptperson“, gibt Trammer schmunzelnd zu.

Im Tennisstüberl stand Trammer 31 Jahre lang, sieben Tage in der Woche, von früh bis spät. „Das Tennisstüberl war mein Wohnzimmer“, lässt die 63-Jährige wehmütig ihren Blick durch das Lokal schweifen. Den Entschluss, in Pension zu gehen, fasste Trammer schon vor zwei Jahren. Mit 30. April sperrt sie offiziell zu. Am Freitagnachmittag lädt sie zu einer letzten ausgelassenen Feier – zum „Noagerltrinken“ – ein.

„One-Woman-Show“

Trammer war Gastgeberin aus Leidenschaft, dem ist sie sich auch bewusst: „Ich habe meine Gäste verwöhnt mit Speis und Trank aller Art.“ Es gab nicht nur Kleinigkeiten wie Frankfurter und Toast als schnelle Stärkung nach dem Sport. Sogar Backhendl, Gulasch und Schweinsbraten kochte sie auf. „Meine hausgemachten Salate haben sie geliebt“, erinnert sich Trammer. Den Laden geschupft hat sie stets alleine, manchmal wurde sie von Freundinnen unterstützt. Die „One-Woman-Show“ sei aber nicht gewollt gewesen, erzählt Trammer: „Es ist verdammt schwer, irgendjemanden zu finden. Die Jugend will auch nicht mehr so viel Zeit aufbringen und sich am Wochenende einspannen lassen.“ Zusätzlich arbeitete Trammer nebenher, während das Stüberl im Sommer zu hatte, 20 Jahre lang in einem Ferienhort in St. Wolfgang am See als Serviceleitung.

Trammer bewies sich auch als Organisationsgenie. Jahrelang veranstaltete sie die unterschiedlichsten Events: von den Staatsmeisterschaften im Rollstuhltennis bis hin zu Tenniscamps in Kroatien – sogar für einen Eislaufkurs, der Platz ist nebenan, trommelte sie. Den Ex-Tennis-Star Dominic Thiem lernte sie bei einem Tennisspiel in Feldbach kennen, bevor er berühmt geworden ist, merkt sie stolz an. Dabei hatte sie als gelernte Köchin und Kellnerin mit Tennis vorher nichts am Hut: „Ich habe zuerst gar nicht gewusst, dass der Tennisball gelb ist“, scherzt sie.

Nachfolge gefunden

Warum Trammer über all die Jahre bei Alt und Jung stets gut angekommen ist? „Ich war immer fröhlich und lieb, habe mit meinen Gästen Schmäh geführt. Manchmal war ich auch Aufmunterer, wenn es einem schlecht gegangen ist. Wie ein kleiner Pfarrer“, schmunzelt sie. Bei ihr wurden Geburtstage gefeiert, Weihnachtsfeiern abgehalten, Knödelschießen veranstaltet: „Da ist es schon oft spät geworden, aber als Junger hat man sehr viel Energie.“ Ab und zu habe Trammer dennoch streng sein müssen, betont sie: „Wenn man von der Halle rausgeht, muss man die Schuhe ausziehen, sonst ist der Sand überall.“

In ihrer Pension will Trammer sich einmal zurücklehnen und mit ihrem Lebensgefährten Radfahren. „Ich werde mir aber sicher wieder etwas suchen, wo die Leute zusammenkommen, und aushelfen.“ Diese Hilfe bietet sie auch ihrer Nachfolge an.

Und diese gibt es, bestätigt Bürgermeister Josef Ober auf Anfrage. Im Oktober, wenn die neue Saison startet, wird es mit Tennishalle und Tennisstüberl unter neuer Pacht weitergehen. Resi Trammer wird das ein oder andere Mal bestimmt dort anzutreffen sein – aber auf der anderen Seite der Bar.