Ein alter, aus dunklem Holz gefertigter Wohnzimmertisch ist reich gedeckt: mit Pfeife, Zündholz, Aschenbecher und einem kleinen Bier. „Das dürfen wir beim Wettbewerb aber nicht trinken, da ist nur Wasser erlaubt“, schmunzelt ein Mitglied der Pertlsteiner Pfeifenrunde und nimmt vor dem Startschuss zum letzten Training noch einen großen Schluck.

Die Generalprobe steht an, erklärt Bernhard Kniely, Obmann des elfköpfigen Clubs. Denn am Freitag und Samstag geht in Fehring nach zehn Jahren wieder die Österreichische Staatsmeisterschaft im Pfeife-Langzeitrauchen über die Bühne.

Am Wochenende ist Wettkampf-Zeit © KLZ / Julia Schuster

Nichtraucher mit Ausnahmen

„Papier brauchen wir aber noch, hättest dich noch nicht niedersetzen dürfen“, zieht Kniely den Gastgeber auf. Franz Obenauf ist mit 89 Jahren das älteste Vereinsmitglied. Seit mehr als 20 Jahren ist er im Club. Rauchen tut er – wie fast alle seiner Kollegen – nur, wenn ein Clubabend oder eben ein Training ansteht.

Papier braucht Kniely als Unterlage. Er holt die Tabakdose, eine schottische Mischung, die auch bei der Meisterschaft geraucht wird, aus seiner Tasche und dreht sie auf. Auf einer kleinen Waage stellt er ein Schnapsgläschen ab. „Einen oder drei Gramm, wie viel rauchen wir?“, fragt Kniely in die Runde. „Machen wir einen Gramm, geht schneller“, sagt ein Kollege augenzwinkernd.

Frau ist Weltmeisterin

Bei der Meisterschaft am Samstag werden dann drei Gramm geraucht. Wie der Name der Meisterschaft verrät, geht es darum, die Pfeife so langsam und lange wie möglich zu rauchen, ohne dass der Tabak erlischt. Obwohl das Pfeifenrauchen eine Männerdomäne ist, hält eine Frau den Weltmeistertitel im Pfeife-Langzeitrauchen: Elisabeth Dobnig von den „Lienzna Pfeif‘nracha“ aus Osttirol mit einer Rauchzeit von knapp zwei Stunden.

Am Tisch bereit liegt auch ein Handy mit einer Stoppuhr: „Los!“, ruft Walter Eckert. Er ist an diesem Abend der Schiedsrichter. Aus gesundheitlichen Gründen pafft er nicht mehr. Schnell greifen seine Kollegen zum Tabak, den sie auf einem Blatt Papier ausgebreitet haben. Sie zerkleinern ihn – wie? Da hat jeder seine eigene Technik: Franz Tappauf reißt die Tabakkrümel. Franz Müller bröselt ihn beinahe als Ganzes in die Pfeife. Gegenüber mahlt Obenauf die Brösel eifrig in seiner Handfläche. „Ein jedes Bröserl kommt rein“, mahnt Alois Neumeister und faltet das Blatt Papier mit den letzten Krümeln darauf und lässt sie in die Pfeife rieseln, bevor er sie mit einem Stopfer festdrückt.

Pfeife aus, Wettbewerb vorbei

„Seid ihr alle bereit? Dann Start“, ruft Eckert den zweiten Countdown aus. Eine Minute haben die Männer Zeit, um ihre Pfeife anzuzünden. Sie nehmen die Pfeife in den Mund, reiben den Zündkopf zügig an der rauen Seite der Schachtel an und halten den Zünder in die Pfeife. Konzentration pur: Die Männer runzeln die Stirn, ihre Hände zittern.

Dann wird es still: „Das gibt‘s ja nicht“, stöhnt Tappauf und beäugt ungläubig seine Pfeife – sie ist aus. Zu wenig angezogen oder doch zu stark? „Wenn ich das nur wissen würde“, murmelt er. Der Wettbewerb wäre für Tappauf damit schon beendet. Im Training heißt es: „Schreib‘ die Zeit auf, aber zündest halt noch einmal nach.“

Miteinander und Brauchtum

Die Meisterschaft nehmen die Pertlsteiner schon ernst, sonst würden sie nicht seit zwei Monaten mindestens einmal in der Woche trainieren. Die amtierende Weltmeisterin zu schlagen, sei aber fast unmöglich, sind sich die Männer einig.

„Das gesellschaftliche Miteinander und Brauchtum stehen im Vordergrund“, betont der Obmann, der auch Vizepräsident des Österreichischen Pfeifenclubs ist. Dass sie ein skurriles Hobby ausüben, ist den Männern schon bewusst: „Ein jeder hat sein Vogerl, andere schnapsen oder fahren Modelleisenbahn“, lacht Kniely.

Jeden letzten Sonntag im Monat ist Clubabend angesagt, dann treffen sich die Männer abwechselnd bei sich zuhause – „dann wird gescheit geredet, diskutiert, philosophiert und Pfeife geraucht“, erzählt Kniely und setzt zum nächsten Zug an.